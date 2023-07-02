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Haberler Magazin 13 yılı devirdiler! Esra Erol körkütük aşık! “İyi ki bugün evlendik” 2 çocuğunun babası Ali Özbir ile tatilde fena aşka geldi...

13 yılı devirdiler! Esra Erol körkütük aşık! “İyi ki bugün evlendik” 2 çocuğunun babası Ali Özbir ile tatilde fena aşka geldi...

ATV ekranlarının başarılı ve güzel sunucu Esra Erol, kendi adını taşıyan Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kurdu. Kariyerini yanı sıra özel hayatıyla da takdir toplayan ünlü sunucu, bu kez tatilden yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Ailesiyle tatile çıkan Erol, sosyal medya hesabında hem 2010 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir'in doğum gününe hem de evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. "Canım sevgilim" diyen Erol'un aşk dolu pozu sosyal medyayı sallarken kaleme aldığı satırlar da beğeni topladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
02.07.2023 09:31 - Son Güncelleme: 02.07.2023 09:31
13 yılı devirdiler! Esra Erol körkütük aşık! “İyi ki bugün evlendik” 2 çocuğunun babası Ali Özbir ile tatilde fena aşka geldi...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla büyük beğeni toplayan Esra Erol, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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13 yılı devirdiler! Esra Erol körkütük aşık! “İyi ki bugün evlendik” 2 çocuğunun babası Ali Özbir ile tatilde fena aşka geldi...

Kariyerini yanı sıra özel hayatıyla da takdir toplayan ünlü sunucu, bu kez tatilden yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

13 yılı devirdiler! Esra Erol körkütük aşık! “İyi ki bugün evlendik” 2 çocuğunun babası Ali Özbir ile tatilde fena aşka geldi...

Ailesiyle tatile çıkan Erol, sosyal medya hesabında hem 2010 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir'in doğum gününe hem de evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.

13 yılı devirdiler! Esra Erol körkütük aşık! “İyi ki bugün evlendik” 2 çocuğunun babası Ali Özbir ile tatilde fena aşka geldi...

"Canım sevgilim" diyen Erol'un aşk dolu pozu sosyal medyayı sallarken kaleme aldığı satırlar da beğeni topladı.

13 yılı devirdiler! Esra Erol körkütük aşık! “İyi ki bugün evlendik” 2 çocuğunun babası Ali Özbir ile tatilde fena aşka geldi...

Erol, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Canım sevgilim. Hayat arkadaşım. Seni çokkkk seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki bugün evlendik"

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