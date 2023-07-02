2 çocuk annesi Meryem Uzerli çiçekli bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı! Cesaretini konuşturan Meryem sosyal medyanın gündeminde...
Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatil pozlarını art arda yayınladı. Çiçekli bikinisi ile güneşlenen Uzerli, en doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Görenler "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte o paylaşım...
02.07.2023 10:36 - Son Güncelleme: 02.07.2023 10:36
Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.