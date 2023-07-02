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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Meryem Uzerli çiçekli bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı! Cesaretini konuşturan Meryem sosyal medyanın gündeminde...

2 çocuk annesi Meryem Uzerli çiçekli bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı! Cesaretini konuşturan Meryem sosyal medyanın gündeminde...

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatil pozlarını art arda yayınladı. Çiçekli bikinisi ile güneşlenen Uzerli, en doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Görenler "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
02.07.2023 10:36 - Son Güncelleme: 02.07.2023 10:36
2 çocuk annesi Meryem Uzerli çiçekli bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı! Cesaretini konuşturan Meryem sosyal medyanın gündeminde...

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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2 çocuk annesi Meryem Uzerli çiçekli bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı! Cesaretini konuşturan Meryem sosyal medyanın gündeminde...

Dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Uzerli'nin iki kızı oldu. Kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Uzerli, bu kez tatil pozlarıyla gündem geldi.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli çiçekli bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı! Cesaretini konuşturan Meryem sosyal medyanın gündeminde...

Ünlü oyuncu, çiçekli bikinisi ile güneşlendiği anı Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli çiçekli bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı! Cesaretini konuşturan Meryem sosyal medyanın gündeminde...

Cesaretini konuşturarak makyajsız halini yayınlayan Uzerli'nin pürüzsün cildi dikkat çekti.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli çiçekli bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı! Cesaretini konuşturan Meryem sosyal medyanın gündeminde...

İşte Meryem Uzerli başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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