6 ayda 53 kilo vermişti! Günden güne eriyen Pelin Öztekin zayıflama sırrını açıkladı! Yeni yıl öncesi 39 cm bakın nasıl uçup gitti...
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'i kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, kariyerinin yanı sıra yıllar içindeki değişimiyle de sık sık adından söz ettirdi. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı. Günden güne eriyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yeni yıl öncesi 39 cm daha inceldiğini duyurdu. Son haliyle dikkat çeken Öztekin, zayıflama sırrını da açıkladı. İşte Pelin Öztekin'in zayıflama sırrı...
15.12.2022 00:33 - Son Güncelleme: 15.12.2022 01:08
Rasim Öztekin'in kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Değişimiyle dudak uçuklatan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yeni yıl öncesi 39 cm daha inceldiğini duyurdu.