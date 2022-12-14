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Haberler Magazin Kuruluş Osman‘ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 54 yaşındaki Emin Gürsoy’un memleketi...

Kuruluş Osman‘ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 54 yaşındaki Emin Gürsoy’un memleketi...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Kumral Abdal rolüyle izleyici karşısına çıkan Emin Gürsoy'un hayatı merak edildi. Üvey Baba, Deli Yürek, Genco, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 54 yaşındaki oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un memleketi...

takvim.com.tr
14.12.2022 23:49 - Son Güncelleme: 14.12.2022 23:49
Kuruluş Osman‘ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 54 yaşındaki Emin Gürsoy’un memleketi...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterini canlandıran Emin Gürsoy'un hayatı merak edildi.

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Kuruluş Osman‘ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 54 yaşındaki Emin Gürsoy’un memleketi...

EMİN GÜRSOY KİMDİR?
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Ardından İzmit Şehir Tiyatrosu'na katılarak çeşitli oyunlarda roller üstlendi.

Kuruluş Osman‘ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 54 yaşındaki Emin Gürsoy’un memleketi...

1996 yılında İtalya'da tiyatro üzerine düzenlenen workshoplara katılım sağladı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Kuruluş Osman‘ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 54 yaşındaki Emin Gürsoy’un memleketi...

Üvey Baba, Deli Yürek, Genco, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.

Kuruluş Osman‘ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 54 yaşındaki Emin Gürsoy’un memleketi...

54 yaşındaki oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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