Kuruluş Osman‘ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 54 yaşındaki Emin Gürsoy’un memleketi...
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Kumral Abdal rolüyle izleyici karşısına çıkan Emin Gürsoy'un hayatı merak edildi. Üvey Baba, Deli Yürek, Genco, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 54 yaşındaki oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un memleketi...
14.12.2022 23:49 - Son Güncelleme: 14.12.2022 23:49
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterini canlandıran Emin Gürsoy'un hayatı merak edildi.