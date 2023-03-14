59 yaşındaki Yonca Evcimik yayınladığı video ile ağızları açık bıraktı! “Yıllar ona işlemiyor” Öyle hareketler yaptı ki...
1991 yılında ilk albümü "Abone"yi piyasaya sürren Yonca Evcimik, şarkıcılığın yanı sıra hem oyunculuk hem de dans performanslarıyla adından söz ettirdi. Çılgın Bediş adlı diziyle hafızalara kazınan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 59 yaşındaki Evcimik, spor salonunda yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı. Ünlü ismin yayınladığı video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Yonca Evcimik'in o paylaşımı...
14.03.2023 19:13 - Son Güncelleme: 14.03.2023 19:34
Şarkıcılık, oyunculuk ve dans alanlarında sergilediği performanslarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.