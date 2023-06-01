22 yıllık aşkın meyvesi! Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer aynı dizidelermiş...
Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi, ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in hayatı ise merak konusu oldu. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl aynı yastığa baş koyan Perçin'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Perçin ve oyuncu kızı için "Nasıl anlamadık"¸ "Aynı dizide oynadıklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı. Bakın Vahide Perçin'in kızı hangi oyuncuymuş...
01.06.2023 21:37 - Son Güncelleme: 01.06.2023 21:37
Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi, ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in hayatı ise merak konusu oldu.