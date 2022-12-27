6 ayda 4 evlilik teklifi almış! Ajda Pekkan’ın biricik kardeşi Semiramis Pekkan’dan itiraflar! Lösemiden kaybettiği ilk çocuğu Emir’i de anlattı...
Süperstar' Ajda Pekkan'ın oyuncu ve şarkıcı kardeşi Semiramis Pekkan, yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kendi YouTube kanalında çok özel açıklamalarda bulunan 74 yaşındaki Pekkan, anlattıklarıyla kısa sürede gündem oldu. 1986'dan beri beraber olduğu Gulu Lalvani hakkında konuşan ünlü isim, lösemi nedeniyle 5 yaşında kaybettiği oğlu Emir ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. İşte Semiramis Pekkan'ın o açıklaması...
27.12.2022 18:27 - Son Güncelleme: 27.12.2022 18:27
1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başlayan Semiramis Pekkan, 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak görev aldı.
Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü'nün sahibi oldu.