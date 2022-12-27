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Haberler Magazin 6 ayda 4 evlilik teklifi almış! Ajda Pekkan’ın biricik kardeşi Semiramis Pekkan’dan itiraflar! Lösemiden kaybettiği ilk çocuğu Emir’i de anlattı...

6 ayda 4 evlilik teklifi almış! Ajda Pekkan’ın biricik kardeşi Semiramis Pekkan’dan itiraflar! Lösemiden kaybettiği ilk çocuğu Emir’i de anlattı...

Süperstar' Ajda Pekkan'ın oyuncu ve şarkıcı kardeşi Semiramis Pekkan, yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kendi YouTube kanalında çok özel açıklamalarda bulunan 74 yaşındaki Pekkan, anlattıklarıyla kısa sürede gündem oldu. 1986'dan beri beraber olduğu Gulu Lalvani hakkında konuşan ünlü isim, lösemi nedeniyle 5 yaşında kaybettiği oğlu Emir ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. İşte Semiramis Pekkan'ın o açıklaması...

takvim.com.tr
27.12.2022 18:27 - Son Güncelleme: 27.12.2022 18:27
6 ayda 4 evlilik teklifi almış! Ajda Pekkan’ın biricik kardeşi Semiramis Pekkan’dan itiraflar! Lösemiden kaybettiği ilk çocuğu Emir’i de anlattı...

1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başlayan Semiramis Pekkan, 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak görev aldı.

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6 ayda 4 evlilik teklifi almış! Ajda Pekkan’ın biricik kardeşi Semiramis Pekkan’dan itiraflar! Lösemiden kaybettiği ilk çocuğu Emir’i de anlattı...

Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü'nün sahibi oldu.

6 ayda 4 evlilik teklifi almış! Ajda Pekkan’ın biricik kardeşi Semiramis Pekkan’dan itiraflar! Lösemiden kaybettiği ilk çocuğu Emir’i de anlattı...

Üç stüdyo albümü ve çok sayıda 45'liği bulunan Pekkan, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

6 ayda 4 evlilik teklifi almış! Ajda Pekkan’ın biricik kardeşi Semiramis Pekkan’dan itiraflar! Lösemiden kaybettiği ilk çocuğu Emir’i de anlattı...

Ünlü isim, şimdi ise kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

6 ayda 4 evlilik teklifi almış! Ajda Pekkan’ın biricik kardeşi Semiramis Pekkan’dan itiraflar! Lösemiden kaybettiği ilk çocuğu Emir’i de anlattı...

1986'dan beri beraber olduğu Gulu Lalvani hakkında konuşan ünlü isim, lösemi nedeniyle 5 yaşında kaybettiği oğlu Emir ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti.

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