Sinan Akçıl ile Ajda Pekkan el ele Kıbrıs'ta! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından kendisinden 10 yaş büyük Defne Samyeli ile aşkı ifşa olmuştu...

AJDA PEKKAN NEDEN DÜŞTÜ?

Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, yaşananlarla ilgili son durumu, "Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş. Yardımcıları 04.00 gibi beni aradı, hemen hastaneye yetiştirdim. Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti. Sağlık durumu iyi… Bir süre dinlendikten sonra kısmetse sahnelere geri döneceğiz. Ancak kalçasındaki çatlak nedeniyle kasım ayı konserlerini üzülerek iptal etmek zorunda kaldık." sözleriyle anlatmıştı.