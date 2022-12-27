Sinan Akçıl ile Ajda Pekkan el ele Kıbrıs'ta! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından kendisinden 10 yaş büyük Defne Samyeli ile aşkı ifşa olmuştu
Sinan Akçıl ile Ajda Pekkan el ele Kıbrıs'ta! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından kendisinden 10 yaş büyük Defne Samyeli ile aşkı ifşa olmuştu... Şu sıralar epey yoğun bir takvimi olan Sinan Akçıl Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Kalça kemiği çıkan ve tedavi sürecinin ardından ayaklanan Süperstar'la el ele fotoğraf paylaşan Sinan Akçıl'ın Defne Samyeli ile yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
27.12.2022 17:17 - Son Güncelleme: 27.12.2022 17:27
SİNAN İLE AJDA EL ELE
Sinan Akçıl ile Ajda Pekkan el ele Kıbrıs'ta! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından kendisinden 10 yaş büyük Defne Samyeli ile aşkı ifşa olmuştu...
Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi, evinde talihsiz bir kaza geçirmişti.
Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağmış ve birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yapmıştı.
AJDA PEKKAN NEDEN DÜŞTÜ?
Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, yaşananlarla ilgili son durumu, "Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş. Yardımcıları 04.00 gibi beni aradı, hemen hastaneye yetiştirdim. Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti. Sağlık durumu iyi… Bir süre dinlendikten sonra kısmetse sahnelere geri döneceğiz. Ancak kalçasındaki çatlak nedeniyle kasım ayı konserlerini üzülerek iptal etmek zorunda kaldık." sözleriyle anlatmıştı.