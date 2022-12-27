33’lük Burcu Özberk’in süper minisi ile verdiği poz olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı! Gören dönüp bir daha baktı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, çok konuşulan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Süper minisi ile bacak bacak üstüne atarak poz veren Özberk'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
27.12.2022 18:39 - Son Güncelleme: 27.12.2022 18:39