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Haberler Magazin 33’lük Burcu Özberk’in süper minisi ile verdiği poz olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı! Gören dönüp bir daha baktı

33’lük Burcu Özberk’in süper minisi ile verdiği poz olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, çok konuşulan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Süper minisi ile bacak bacak üstüne atarak poz veren Özberk'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
27.12.2022 18:39 - Son Güncelleme: 27.12.2022 18:39
33’lük Burcu Özberk’in süper minisi ile verdiği poz olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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33’lük Burcu Özberk’in süper minisi ile verdiği poz olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

33’lük Burcu Özberk’in süper minisi ile verdiği poz olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Özberk, süper minisi ile bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

33’lük Burcu Özberk’in süper minisi ile verdiği poz olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

33’lük Burcu Özberk’in süper minisi ile verdiği poz olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf, binlerce yorum aldı.

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