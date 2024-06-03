6 ayda 33 kilo verdiren Zerrin Özer diyeti; 66'lık şarkıcı 109 kiloyu jet hızında eritti! "4 bardak yeşil çay ile..."

Zerrin Özer 'in, sağlıklı bir şekilde 33 kilo vererek tığ gibi bir vücuda sahip olması, sadece fiziksel değişimi değil aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzının gücünü de gösteriyor. Ünlü şarkıcının kilo verme süreci, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlam bir motivasyonla dolu bir yolculuktu.

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Kahvaltılarında müsli, yağsız süt veya yoğurtla beslenirken, zaman zaman buğday veya çavdar ekmeği gibi kompleks karbonhidratları da tercih ediyordu. Kuru kayısı gibi sağlıklı atıştırmalıklar ve yeşil çay gibi metabolizmayı destekleyen içecekler de diyetinin bir parçasıydı. Baharatlar ve tohumlar da beslenme düzeninde önemli bir yer tutuyordu; zencefil, zerdeçal, tarçın ve keten tohumu gibi sağlık açısından faydalı bileşenler, yeme alışkanlıklarının bir parçasıydı.