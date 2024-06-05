12 ayda 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 50 yaşında yağ ve göbeği şıp diye eritti! "Her gün tarçınlı su ve yeşil çay ile..."

Ünlü şarkıcı Güllü, zayıflama sürecinin ardından gündemde adeta yankı uyandırdı. Günden güne gözle görülür şekilde zayıflayan Güllü, tam 80 kilo vererek tığ gibi oldu. Bu büyük değişim, pek çok insanın dikkatini çekti ve onun zayıflama sırrını merak etmelerine neden oldu. Güllü ise bu süreci ve sırrını gizlemeden paylaştı. İşte detaylar...