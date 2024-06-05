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12 ayda 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 50 yaşında yağ ve göbeği şıp diye eritti! "Her gün tarçınlı su ve yeşil çay ile..."

Ünlü şarkıcı Güllü, zayıflama sürecinin ardından gündemde adeta yankı uyandırdı. Günden güne gözle görülür şekilde zayıflayan Güllü, tam 80 kilo vererek tığ gibi oldu. Bu büyük değişim, pek çok insanın dikkatini çekti ve onun zayıflama sırrını merak etmelerine neden oldu. Güllü ise bu süreci ve sırrını gizlemeden paylaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 14:15 Güncelleme 05 Haziran 2024, 14:15
12 ayda 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 50 yaşında yağ ve göbeği şıp diye eritti! Her gün tarçınlı su ve yeşil çay ile... 1

Şarkıcı Güllü, son yıllarda gösterdiği inanılmaz fiziksel dönüşümle gündeme bomba gibi düştü. Bir zamanlar fazla kilolarıyla mücadele eden Güllü, tam 80 kilo vererek herkesi şaşırttı. Bu dönüşüm, sadece fiziksel görünümüyle kalmayıp, onun yaşam tarzında ve sağlık anlayışında da büyük değişiklikler getirdi.

12 ayda 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 50 yaşında yağ ve göbeği şıp diye eritti! Her gün tarçınlı su ve yeşil çay ile... 2

Güllü'nün Zayıflama Yolculuğu
Zayıflama sürecinde Güllü, disiplinli bir yaşam tarzı benimseyerek büyük bir kararlılık gösterdi. Süreç, mide küçültme ameliyatı ile başladı ve ardından ünlü diyetisyenlerin desteğiyle devam etti.

12 ayda 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 50 yaşında yağ ve göbeği şıp diye eritti! Her gün tarçınlı su ve yeşil çay ile... 3

Güllü, sağlıklı beslenmeye özen göstererek, yeşillik ve protein ağırlıklı bir diyet programı uyguladı. Ayrıca, günlük rutinlerine spor ve yürüyüşü ekleyerek bu zorlu süreci yönetti.

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