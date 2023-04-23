6 ayda 20 kilo verdiren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i bu yöntemle dal gibi kalmış! 33 yaşında 55 kilo olmanın sırrı!

Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Güneşin Kızları ve Baş Belası ve son olarak Yürek Çıkmazı dizisiyle gündeme gelen başarılı oyuncu bakın nasıl kilo verdi! Gurme Yolaç Özcan ile yaşadığı aşkın sonlanmasının ardından şimdilerde kalbi boş olan Helvacıoğlu fit vücuduyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu zayıflığının sırrını bir dergide verdiği röportajla açıkladı. İşte İrem Helvacıoğlu'na 6 ayda 20 kilo verdiren mucize diyet...