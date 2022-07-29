Skandal ki ne skandal! Prens William Kate Middleton'ı aldattı iddialar akla hayale sığacak cinsten değil! Garip cinsel istekleri...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton, geleceğin kraliçe adayı. Eltisi Meghan Markle ile olan çekişmeleri günlerce yazılıp çizildi sonrasında Meghan Markle ve Prens Harry ünvanlarından feragat edince ortalık yine ona kaldı. Hal böyle olunca gözler Kate Middleton ve Prens William'ın üzerinde. Ancak sosyal medyada öyle bir iddia ortaya atıldı ki akla hayale sığmayan cinsten. İşte detaylar...
Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Britanya tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Kate Middleton arasındaki "aldatma" söylentileri bir kez daha gündeme geldi. İlk olarak 2019 yılında ortaya atılan bu iddialar bugün internetteki sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.
2019 YILINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Her ne kadar bu iddiayı tekrar gündeme getiren, hatta kimin kimi aldattığına dair bir ipucu bile vermeyen genellikle abartılı haberleriyle dikkat çeken bir dedikodu sitesi olsa da yine de dünya kamuoyu bu habere duyarsız kalamadı. Özellikle de sosyal medya! İngiliz kraliyet ailesi hakkında en ciddi haberleri yapan, bu konuda uzmanlaşmış yayın organları bile 2019 yılında yaşanan bu aldatma iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.
AKLA GELEN İLK İKİ KİŞİ: WILLIAM İLE BABASI CHARLES
Aslında bugün sosyal medyada deprem etkisi yaratan bu iddialar, hesabında "verdiğimiz haberlerin doğrulanmış gerçeği yansıttığını iddia edemeyiz" notu bulunan Deux Moi adlı anonim Instagram hesabı tarafından ortaya atıldı. İddiaya göre İngiliz kraliyet ailesinden bir evli çift arasında bir aldatma söz konusu. Site isim vermese de akla gelen ilk isim Prens William oldu. Çünkü daha önce de William'ın adı eşi Kate Middleton'ı bir aile dostlarının eşi olan Rose Hanbury ile aldattığı söylentisiyle gündeme gelmişti. Fakat sonuç olarak bu söylentinin gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıkmıştı.