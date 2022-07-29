Skandal ki ne skandal! Prens William Kate Middleton’ı aldattı iddialar akla hayale sığacak cinsten değil! Garip cinsel istekleri...

2019 YILINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Her ne kadar bu iddiayı tekrar gündeme getiren, hatta kimin kimi aldattığına dair bir ipucu bile vermeyen genellikle abartılı haberleriyle dikkat çeken bir dedikodu sitesi olsa da yine de dünya kamuoyu bu habere duyarsız kalamadı. Özellikle de sosyal medya! İngiliz kraliyet ailesi hakkında en ciddi haberleri yapan, bu konuda uzmanlaşmış yayın organları bile 2019 yılında yaşanan bu aldatma iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.