59’luk Yonca Evcimik’ten ‘tek gecelik ilişki’ itirafı! Duyanları şaşkına çevirdi! 90’ların Çılgın Bediş’i bakın neler neler anlattı...
Çılgın Bediş dizisinde oynadığı Bediş karakteri hafızalara kazınan şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, 'Bandıra Bandıra', 'Abone', 'Kendine Gel', 'Sallayalım Dünyayı' ve daha nicesiyle müzik listelerini altüst etti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Evcimik, son olarak verdiği bir röportajla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, "Ahlaksız teklifler geldi mi?" ve "Tek gecelik ilişkin oldu mu?" sorularına verdiği yanıtlarla herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yonca Evcimik'in o röportajı...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, hem Çılgın Bediş dizisiyle hem de 'Bandıra Bandıra', 'Abone', 'Kendine Gel', 'Sallayalım Dünyayı' adlı şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Hakan Gence'ye konuşan ünlü şarkıcı, "Ahlaksız teklifler geldi mi?" ve "Tek gecelik ilişkin oldu mu?" sorularına verdiği yanıtlarla herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yonca Evcimik'in o röportajından satır başları...
45 sene önce sanat hayatı başlayan Yonca Evcimik, "Çocuk işçiyim ben, çocuk!" ifadelerini kullanarak "14 yaşında mı sahneye çıkmaya başladın yani?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Evet. Önce özel bir bankanın çocuk tiyatrosunda çalışmaya başladım ve profesyonel olarak ilk paramıorada kazandım. Ondan iki sene sonra müzikaller geldi. Bu arada konservatuvarda okuyordum. O dönemde gittiğimiz yerlere 18 yaş altı diye almıyorlardı beni. Gerçekten çocuk işçi gibiydim"
'Vurula Vurula' şarkısını yıllar sonra cover olarak yeniden dinleyicilerin beğenisine sunan Evcimik, "Bir sürü hitin var. Neden aralarından bu şarkıyı seçtin?" sorusuna şu cevabı verdi: "En sevdiğim şarkılardan biri... Bir de sosyal medyada "Hangi şarkıyı yeniden dinlemek istersiniz" diye sorduk, çoğunluk 'Vurula Vurula' dedi. Konserlerde de insanların şarkıya çok yükseldiğini ve eşlik ettiğini görünce karar verdik. Tabii Sezen Aksu'nun beste ve sözler. Aranjör Alper Atakan. Özgür Aras ve Volkan Çelik prodüktörlüğünü yapıyor"