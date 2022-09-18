59’luk Yonca Evcimik’ten ‘tek gecelik ilişki’ itirafı! Duyanları şaşkına çevirdi! 90’ların Çılgın Bediş’i bakın neler neler anlattı...

'Vurula Vurula' şarkısını yıllar sonra cover olarak yeniden dinleyicilerin beğenisine sunan Evcimik, "Bir sürü hitin var. Neden aralarından bu şarkıyı seçtin?" sorusuna şu cevabı verdi: "En sevdiğim şarkılardan biri... Bir de sosyal medyada "Hangi şarkıyı yeniden dinlemek istersiniz" diye sorduk, çoğunluk 'Vurula Vurula' dedi. Konserlerde de insanların şarkıya çok yükseldiğini ve eşlik ettiğini görünce karar verdik. Tabii Sezen Aksu'nun beste ve sözler. Aranjör Alper Atakan. Özgür Aras ve Volkan Çelik prodüktörlüğünü yapıyor"