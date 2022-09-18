4 aylık eşi Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açmıştı! Hadise’den olay sözler: “Aşk acısı çekiyorum...” Sosyal medyadan destek yağdı

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan çiftten Hadise, daha sonra ise boşanma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurdu: "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim"