4 aylık eşi Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açmıştı! Hadise’den olay sözler: “Aşk acısı çekiyorum...” Sosyal medyadan destek yağdı
Ünlü şarkıcı Hadise, 15 Mart'ta nişanlandığı ve mayıs ayında nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Dinçerler ile 4 aylık evliliğini bitirme kararı aldığını sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyuran Hadise, bu akşam İstanbul Ataşehir'de sahne aldı. "Bu gece üzülmek yok" diyerek açılışı yapan ünlü şarkıcının "Aşk acısı çekiyorum..." şeklinde başlayan sözleri ise konsere damga vurdu. Hadise'nin o anları kısa sürede gündem olurken şarkıcıya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. İşte Hadise'nin o anları...
4 ay önce nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, boşanacakları yönündeki haberlerle uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
Çeşitli iddiaları ortaya atıldığı bu süreçte suskunluğunu koruyan Hadise, daha fazla dayanamadı ve önce hamilelik söylentilerini yalanladı.
İlerleyen günlerde ise Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Ayrıca 'Dinçerler' soyadını silen Hadise, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da sayfasından kaldırdı.
Hadise'nin bu hamlesinin ardından Dinçerler de eşini takip etmeyi bıraktı ve birlikte verdikleri pozları sildi.
Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan çiftten Hadise, daha sonra ise boşanma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurdu: "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim"