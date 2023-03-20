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Haberler Magazin 59’luk Yonca Evcimik’ten kırmızı bornozuyla yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Çılgın Bediş’in yıldızıydı...

59’luk Yonca Evcimik’ten kırmızı bornozuyla yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Çılgın Bediş’in yıldızıydı...

Bandıra Bandıra, Abone, Sallayalım Dünyayı şarkıları ve başrolünü üstlendiği Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Geçen aylarda özel hayatına dair yaptığı itiraflarla gündeme gelen Evcimik, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kırmızı bornozuyla yatakta verdiği pozları Instagram'da yayınladı. 59 yaşındaki Evcimik'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o pozlar...

takvim.com.tr
20.03.2023 19:32 - Son Güncelleme: 20.03.2023 20:47
59’luk Yonca Evcimik’ten kırmızı bornozuyla yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Çılgın Bediş’in yıldızıydı...

1991 yılında ilk albümü "Abone"yi piyasaya süren ve şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Yonca Evcimik, Çılgın Bediş dizisi ile hafızalara kazındı.

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59’luk Yonca Evcimik’ten kırmızı bornozuyla yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Çılgın Bediş’in yıldızıydı...

Evcimik, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Geçen aylarda evlilik itirafıyla gündeme gelen Evcimik, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu

59’luk Yonca Evcimik’ten kırmızı bornozuyla yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Çılgın Bediş’in yıldızıydı...

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, kırmızı bornozuyla yatakta verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

59’luk Yonca Evcimik’ten kırmızı bornozuyla yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Çılgın Bediş’in yıldızıydı...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan pozlar, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

59’luk Yonca Evcimik’ten kırmızı bornozuyla yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Çılgın Bediş’in yıldızıydı...

59 yaşındaki Evcimik'in paylaşımı, yoğun ilgi görürken şarkıcının son hali çok konuşuldu.

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