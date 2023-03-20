59’luk Yonca Evcimik’ten kırmızı bornozuyla yatak pozu! Art arda yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu! Çılgın Bediş’in yıldızıydı...
Bandıra Bandıra, Abone, Sallayalım Dünyayı şarkıları ve başrolünü üstlendiği Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Geçen aylarda özel hayatına dair yaptığı itiraflarla gündeme gelen Evcimik, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kırmızı bornozuyla yatakta verdiği pozları Instagram'da yayınladı. 59 yaşındaki Evcimik'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o pozlar...
20.03.2023 19:32 - Son Güncelleme: 20.03.2023 20:47
1991 yılında ilk albümü "Abone"yi piyasaya süren ve şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Yonca Evcimik, Çılgın Bediş dizisi ile hafızalara kazındı.