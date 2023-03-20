42 yaşındaki Begüm Kütük’ün son haline bakın! Gören dilini ısırdı! Kurtlar Vadisi'nde Polat’ın biricik kardeşi Safiye Karahanlı'ydı...
Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Erhan Ufak, Hande Kazanova, Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın kardeşi Safiye Karahanlı karakterini canlandıran Begüm Kütük, son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımlarını görenler, gözlerine inanamadı. 42 yaşındaki Kütük için "Yıllara meydan okuyor", "Yaş aldıkça güzelleşmiş" yorumları yapıldı. İşte Begüm Kütük'ün son hali...
20.03.2023 18:41 - Son Güncelleme: 20.03.2023 18:51
Kurtlar Vadisi dizisinde Safiye Karahanlı karakterini canlandıran Begüm Kütük son haliyle gündem oldu.