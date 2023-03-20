19 yaşındaki kızına bakın! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Demancıoğlu’nun kızı hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu...
Başrollerini Berk Oktay ve Seray Kaya ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hayatı merak edildi. ATV'nin sevilen dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle kızı merak konusu oldu. Dermancıoğlu'nun gözünden sakındığı biricik kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun güzeller güzeli kızı...
20.03.2023 21:55 - Son Güncelleme: 20.03.2023 21:55
ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hayatı merak edildi.