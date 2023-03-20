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Haberler Magazin 19 yaşındaki kızına bakın! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Demancıoğlu’nun kızı hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu...

19 yaşındaki kızına bakın! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Demancıoğlu’nun kızı hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu...

Başrollerini Berk Oktay ve Seray Kaya ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hayatı merak edildi. ATV'nin sevilen dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle kızı merak konusu oldu. Dermancıoğlu'nun gözünden sakındığı biricik kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr
20.03.2023 21:55 - Son Güncelleme: 20.03.2023 21:55
19 yaşındaki kızına bakın! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Demancıoğlu’nun kızı hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hayatı merak edildi.

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19 yaşındaki kızına bakın! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Demancıoğlu’nun kızı hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.

19 yaşındaki kızına bakın! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Demancıoğlu’nun kızı hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu...

Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızını görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun kızı için "Çok güzel", "Maşallah" yorumları yapıldı.

19 yaşındaki kızına bakın! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Demancıoğlu’nun kızı hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu...

İşte başta Esra Dermancıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

19 yaşındaki kızına bakın! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Demancıoğlu’nun kızı hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu...

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