RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 59’luk Yonca Evcimik itiraf etti "Ahlaksız teklifler aldım miden kaldırırsa..." Yonca Evcimik'in bu itirafı sonrası...

59’luk Yonca Evcimik itiraf etti "Ahlaksız teklifler aldım miden kaldırırsa..." Yonca Evcimik'in bu itirafı sonrası...

Bandıra Bandıra, Abone, Sallayalım Dünyayı şarkıları ve başrolünü üstlendiği Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Geçen aylarda özel hayatına dair yaptığı itiraflarla gündeme gelen Evcimik, bu kez 'ahlaksız teklif' açıklamasıyla gündeme geldi. "Ahlaksız teklifler" aldığını söyleyen Yonca Evcimik bakın neler anlattı neler.

30.03.2023 15:05 - Son Güncelleme: 30.03.2023 15:05
59’luk Yonca Evcimik itiraf etti Ahlaksız teklifler aldım miden kaldırırsa... Yonca Evcimik’in bu itirafı sonrası...

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun olan, 1991 yılında ilk albümü 'Abone' ile şarkıcılık kariyerine adım atan Yonca Evcimik, geçtiğimiz sene 1994'te dünyaevine girip, 1997'de boşandığı Harun Özakıncı'ya dair konuşmuştu.

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59’luk Yonca Evcimik itiraf etti Ahlaksız teklifler aldım miden kaldırırsa... Yonca Evcimik’in bu itirafı sonrası...

"SEVE SEVE AYRILDIK"

Ünlü şarkıcı, "Biz ayrılırken bile çok aşıktık, birbirimizi seviyorduk. Aynı evin içinde yaşamamızda da bir sıkıntı yoktu. Ama insanların hayattan beklentileri... Herkesin bir hayali var.

59’luk Yonca Evcimik itiraf etti Ahlaksız teklifler aldım miden kaldırırsa... Yonca Evcimik’in bu itirafı sonrası...

Benim bütün hayallerim ve beklentilerim istediğim gibi oldu ama karşı tarafın istediği gibi olmayınca psikolojisi bozuldu. Onun mutsuzluğu bana yansıdı. Baktık ki birbirimizi zedeliyoruz, seve seve ayrıldık" demişti.

59’luk Yonca Evcimik itiraf etti Ahlaksız teklifler aldım miden kaldırırsa... Yonca Evcimik’in bu itirafı sonrası...

"AHLAKSIZ TEKLİFLER ALDIM"

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan 'Çılgın Bediş' isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, son olarak 'Haber Bahane' adlı röportaj serisine konuk oldu.

59’luk Yonca Evcimik itiraf etti Ahlaksız teklifler aldım miden kaldırırsa... Yonca Evcimik’in bu itirafı sonrası...

Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan ünlü isim, kariyeri boyunca ahlâksız teklifler aldığını ancak hiçbirini kabul etmediğini açıkladı.

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