59’luk Yonca Evcimik itiraf etti "Ahlaksız teklifler aldım miden kaldırırsa..." Yonca Evcimik'in bu itirafı sonrası...
Bandıra Bandıra, Abone, Sallayalım Dünyayı şarkıları ve başrolünü üstlendiği Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Geçen aylarda özel hayatına dair yaptığı itiraflarla gündeme gelen Evcimik, bu kez 'ahlaksız teklif' açıklamasıyla gündeme geldi. "Ahlaksız teklifler" aldığını söyleyen Yonca Evcimik bakın neler anlattı neler.
30.03.2023 15:05 - Son Güncelleme: 30.03.2023 15:05
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun olan, 1991 yılında ilk albümü 'Abone' ile şarkıcılık kariyerine adım atan Yonca Evcimik, geçtiğimiz sene 1994'te dünyaevine girip, 1997'de boşandığı Harun Özakıncı'ya dair konuşmuştu.
"AHLAKSIZ TEKLİFLER ALDIM"
Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan 'Çılgın Bediş' isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, son olarak 'Haber Bahane' adlı röportaj serisine konuk oldu.