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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Başak Dizer dokunuşu! 'Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Başak Dizer dokunuşu! 'Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Başak Dizer dokunuşu! 'Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti gerçek ortaya çıktı. Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde. Son dönemde sevgilileri ile anılan Sarıkaya ekranlara döndü. Son projesinde canlandırdığı Devin karakteri ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın elbisesi dikkat çekmişti. Tarzının bedeliyle dudak uçuklatan Serenay'ı meğer Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer giydiriyormuş!

30.03.2023 15:32 - Son Güncelleme: 30.03.2023 15:41
Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’a Başak Dizer dokunuşu! ’Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor’ denilmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Başak Dizer dokunuşu! 'Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti gerçek ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’a Başak Dizer dokunuşu! ’Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor’ denilmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde.

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’a Başak Dizer dokunuşu! ’Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor’ denilmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’a Başak Dizer dokunuşu! ’Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor’ denilmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

Uzun bir aradan sonra televizyona iş yapan Serenay Sarıkaya 'Aile' adlı diziyle hayranlarıyla buluştu.

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’a Başak Dizer dokunuşu! ’Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor’ denilmişti gerçek ortaya çıktı meğer...

'The Sopranos'un uyarlaması olan dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya'ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Nur Sürer gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

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