Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Başak Dizer dokunuşu! 'Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti gerçek ortaya çıktı meğer...
Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Başak Dizer dokunuşu! 'Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti gerçek ortaya çıktı. Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde. Son dönemde sevgilileri ile anılan Sarıkaya ekranlara döndü. Son projesinde canlandırdığı Devin karakteri ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın elbisesi dikkat çekmişti. Tarzının bedeliyle dudak uçuklatan Serenay'ı meğer Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer giydiriyormuş!
30.03.2023 15:32 - Son Güncelleme: 30.03.2023 15:41
Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Başak Dizer dokunuşu! 'Sette bir an olsun yalnız bırakmıyor' denilmişti gerçek ortaya çıktı.
Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.