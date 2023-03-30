Sana neler oldu Tanyeli! 39 kilo verip maneviyata yönelen Tanyeli'nin içinden adeta bambaşka biri çıktı! Son halini gören inanamıyor
İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi İlker Sünnili ile Avustralya'nın Sidney kentine yerleşen Tanyeli şimdilerde çok daha huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyor... 39 kilo veren, maneviyata yönelen ve yeniden Türkiye'ye dönen Tanyeli'nin son halini görenler gözlerine inanamıyor. Tanyeli adeta bambaşka biri oldu çıktı. İşte detaylar...
30.03.2023 14:42 - Son Güncelleme: 30.03.2023 14:42
Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli son dönemde verdiği kilolarla gündem oluyordu. Yıllar önce yurt dışına taşınan Oryantal Tanyeli, Türkiye'ye ameliyat için dönmüş ve kilolarından kurtulmuştu.
Oryantal Tanyeli 39 kilo vermiş ve 60 kiloya kadar düşmüştü. Armağan Çağlayan'a katılan Tanyeli, Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" demişti.