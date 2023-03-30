Sana neler oldu Tanyeli! 39 kilo verip maneviyata yönelen Tanyeli’nin içinden adeta bambaşka biri çıktı! Son halini gören inanamıyor

Oryantal Tanyeli 39 kilo vermiş ve 60 kiloya kadar düşmüştü. Armağan Çağlayan'a katılan Tanyeli, Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" demişti.