59’luk Hülya Avşar’dan yatak pozları! Dantelli ince çorabıyla paylaşıp dikkatleri üzerine topladı! Yeni şarkısı için soyunmuştu...
Son olarak Masumiyet dizisinde yer alan Hülya Avşar, geçen günlerde Anlatma şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Avşar'ın şarkısı kadar klibi de hayranlarının dikkatini çekti. Klibinde soyunan Avşar kızı, uzun süre gündemde yer alırken şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Klibinin kamera arkasını yayınlayan Avşar'ın dantelli çorabıyla verdiği yatak pozları dikkat çekti. İşte 59 yaşındaki ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın o pozları...
12.12.2022 21:43 - Son Güncelleme: 12.12.2022 21:43
Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Hülya Avşar, hem yer aldığı film ve diziler hem de şarkılarıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Son olarak Masumiyet dizisinde yer alan Hülya Avşar, geçen günlerde Anlatma şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.