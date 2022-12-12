80’lerin en güzel kadınlarındandı! Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Son halini şaşırttı! “Ne güzel yıllarmış meğer...”

Yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ünlü oyuncu, Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına adım attı. Gırgıriye, Evlilik Oyunu, Ah Nerede gibi filmlerle hafızalara kazınan Bubikoğlu, kariyeri boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Hulusi Kentmen gibi birçok önemli isimle çalıştı.