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Haberler Magazin 80’lerin en güzel kadınlarındandı! Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Son halini şaşırttı! “Ne güzel yıllarmış meğer...”

80’lerin en güzel kadınlarındandı! Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Son halini şaşırttı! “Ne güzel yıllarmış meğer...”

Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan Gülşen Bubikoğlu'nun hayatı Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada derece almasıyla değişti. Yarışmanın ardından oyunculuk teklifi alan ve Yaban filmiyle Yeşilçam'a giriş yapan Bubikoğlu, kariyeri boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Hulusi Kentmen gibi birçok önemli isimle çalıştı. Gırgıriye, Evlilik Oyunu, Ah Nerede gibi filmlerle hafızalara kazınan Bubikoğlu, kariyeri kadar güzelliğiyle de konuşuldu. Şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiren oyuncu, kırmızılar içinde verdiği bir pozu yayınladı. Takipçilerini 1980'lere götüren Bubikoğlu'nun son halini görenler ise inanamadı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

takvim.com.tr
12.12.2022 20:14 - Son Güncelleme: 12.12.2022 20:14
80’lerin en güzel kadınlarındandı! Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Son halini şaşırttı! “Ne güzel yıllarmış meğer...”

1971'de Fatih Kız Lisesini bitiren Gülşen Bubikoğlu, erken yaşta babasını kaybedince okul hayatına son vermek zorunda kaldı.

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80’lerin en güzel kadınlarındandı! Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Son halini şaşırttı! “Ne güzel yıllarmış meğer...”

L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi alan Bubikoğlu'nun hayatı Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada derece almasıyla değişti.

80’lerin en güzel kadınlarındandı! Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Son halini şaşırttı! “Ne güzel yıllarmış meğer...”

Yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ünlü oyuncu, Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına adım attı. Gırgıriye, Evlilik Oyunu, Ah Nerede gibi filmlerle hafızalara kazınan Bubikoğlu, kariyeri boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Hulusi Kentmen gibi birçok önemli isimle çalıştı.

80’lerin en güzel kadınlarındandı! Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Son halini şaşırttı! “Ne güzel yıllarmış meğer...”

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettiren Yeşilçam yıldızı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

80’lerin en güzel kadınlarındandı! Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu kırmızılar içinde paylaştı! Son halini şaşırttı! “Ne güzel yıllarmış meğer...”

Bubikoğlu, 1980'li yıllarda kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu "Nostalji 80'ler... Ne güzel yıllarmış meğer..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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