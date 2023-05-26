59'dan 49'a düştü! Eski halini görenler inanamıyor! "3 ay kadar serumla yaşadım..." 37'lik Elçin Sangu çalı gibi kaldı!
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun eski zayıf halleri, hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı. 59 kiloya kadar düşen ve neredeyse iğne ipliğine dönen Sangu, konuyla ilgili açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya ve magazin dünyasında sık sık takipçileriyle paylaşımlarda bulunan Elçin Sangu, son zamanlarda değişen görüntüsüyle gündeme oturdu. Eski zayıf haline dair fotoğraflarıyla beraber yaptığı açıklamalar, hayranları arasında büyük merak uyandırdı. Elçin Sangu, verdiği röportajlarda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini ve kilo vermek için özverili bir çalışma yaptığını ifade etti. İyi bir beslenme programı ve düzenli egzersizlerle kilo verdiğini belirten oyuncu, bunun kendi sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.
26.05.2023 10:44 - Son Güncelleme: 26.05.2023 10:44
Güzel oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz yıllarda verdiği aşırı kilolarla görenleri şoke etti. 59 kilodan 49'a düşen Sangu'nun bir deri bir kemik kaldığı fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Sangu'nun konuyla ilgili açıklaması büyük ilgi çekti. İşte Elçin Sangu'nun eski hali...
13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Elçin Sangu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu.