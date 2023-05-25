Kenan İmirzalıoğlu'nun boğazı düğüm düğüm oldu o haberi duyunca gözyaşlarına hakim olamadı: "İyi olacak değil mi?"
Kenan İmirzalıoğlu'nun boğazı düğüm düğüm oldu o haberi duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sinem Kobal ile mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu olan Kenan İmirzalıoğlu özelini ilk kez anlattı. Sinem Kobal ile evliliğinden babasıyla arasındaki diyaloğa kadar her şeyi konuşan Kenan İmirzalıoğlu bir ara gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.
"İYİ OLACAK DEĞİL Mİ?"
Kenan İmirzalıoğlu'nun boğazı düğüm düğüm oldu o haberi duyunca gözyaşlarına hakim olamadı:.
Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programın konuğu oldu. Sinem Kobal ile evli olan ünlü oyuncu, "Aşka inanır mısın" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem'i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı. 'Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var' oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz."
Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen Kenan İmirzalıoğlu, çocukluk yıllarını da anlattı. Usta ismin babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti... İmirzalıoğlu, şakayla karışık "Bu omuzları orada geliştirdim, babam bana iyi bir workshop verdi" derken, şu cümleleri kurdu: "Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi, aman oğlum bu köyde kalmayacaksın di mi, okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak, ben de diyordum ki ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak..."