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Haberler Magazin 59 yaşındaki Hülya Avşar’dan şaşırtan paylaşım! Mini elbisesi ile yakın çekim yayınladı! “Bacak şovu yapmış Hülya bacı...”

59 yaşındaki Hülya Avşar’dan şaşırtan paylaşım! Mini elbisesi ile yakın çekim yayınladı! “Bacak şovu yapmış Hülya bacı...”

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran 59 yaşındaki Hülya Avşar, bu kez Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Elbisesi ile bacak bacak üstüne atan Hülya Avşar, yakın çekim paylaşımıyla çok konuşuldu. Bacaklarına dövme yapan şarkıcı, o görüntüleri yayınladı. Avşar kızına bir sosyal medya kullanıcısı "Dövme değil bacak şov yapmış Hülya Bacı" yorumunda bulundu. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
04.05.2023 23:40 - Son Güncelleme: 05.05.2023 00:52
59 yaşındaki Hülya Avşar’dan şaşırtan paylaşım! Mini elbisesi ile yakın çekim yayınladı! “Bacak şovu yapmış Hülya bacı...”

Attığı her adımla dikkat çeken Hülya Avşar hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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59 yaşındaki Hülya Avşar’dan şaşırtan paylaşım! Mini elbisesi ile yakın çekim yayınladı! “Bacak şovu yapmış Hülya bacı...”

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

59 yaşındaki Hülya Avşar’dan şaşırtan paylaşım! Mini elbisesi ile yakın çekim yayınladı! “Bacak şovu yapmış Hülya bacı...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

59 yaşındaki Hülya Avşar’dan şaşırtan paylaşım! Mini elbisesi ile yakın çekim yayınladı! “Bacak şovu yapmış Hülya bacı...”

Elbisesi ile bacak bacak üstüne atan Hülya Avşar, yakın çekim paylaşımıyla çok konuşuldu. Bacaklarına dövme yapan şarkıcı, o görüntüleri yayınladı.

59 yaşındaki Hülya Avşar’dan şaşırtan paylaşım! Mini elbisesi ile yakın çekim yayınladı! “Bacak şovu yapmış Hülya bacı...”

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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