13 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Meltem Yılmazkaya’dan yeni paylaşım! Karnı bununda pozuyla hamile olduğunu duyurmuştu...
13 ay önce dünyaevine giren Meltem Yılmazkaya, geçen günlerde sosyal medya hesabında karnı burnunda pozunu yayınlayarak hamile olduğunu şaşırtmıştı. "Geri sayım" ifadelerini kullanan Yılmazkaya'nın paylaşımı herkesi şaşkına çevirmişti. Sosyal medya kullanıcıları "Hamilelik çok yakışmış", "Allah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin" gibi yorumlarda bulunurken Yılmazkaya'dan yeni paylaşım geldi. İşte bebeğini kucağına almak için gün sayan Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...
05.05.2023 00:15 - Son Güncelleme: 05.05.2023 00:15
Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, geçen sene ocak ayında nişanladığı müzisyen sevgilisi ile mart ayında hayatını birleştirmişti.
Meltem Yılmazkaya, duygularını dile getirmek için şu ifadeleri kullanmıştı: "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine... Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik…