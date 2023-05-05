Vav TV İzle
Haberler Magazin 13 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Meltem Yılmazkaya’dan yeni paylaşım! Karnı bununda pozuyla hamile olduğunu duyurmuştu...

13 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Meltem Yılmazkaya’dan yeni paylaşım! Karnı bununda pozuyla hamile olduğunu duyurmuştu...

13 ay önce dünyaevine giren Meltem Yılmazkaya, geçen günlerde sosyal medya hesabında karnı burnunda pozunu yayınlayarak hamile olduğunu şaşırtmıştı. "Geri sayım" ifadelerini kullanan Yılmazkaya'nın paylaşımı herkesi şaşkına çevirmişti. Sosyal medya kullanıcıları "Hamilelik çok yakışmış", "Allah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin" gibi yorumlarda bulunurken Yılmazkaya'dan yeni paylaşım geldi. İşte bebeğini kucağına almak için gün sayan Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
05.05.2023 00:15 - Son Güncelleme: 05.05.2023 00:15
13 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Meltem Yılmazkaya’dan yeni paylaşım! Karnı bununda pozuyla hamile olduğunu duyurmuştu...

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, geçen sene ocak ayında nişanladığı müzisyen sevgilisi ile mart ayında hayatını birleştirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
13 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Meltem Yılmazkaya’dan yeni paylaşım! Karnı bununda pozuyla hamile olduğunu duyurmuştu...

Çift, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili sarsan depremler sonrasında düğün yapmaktan vazgeçip sade bir tören düzenlemişti.

13 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Meltem Yılmazkaya’dan yeni paylaşım! Karnı bununda pozuyla hamile olduğunu duyurmuştu...

Meltem Yılmazkaya, duygularını dile getirmek için şu ifadeleri kullanmıştı: "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine... Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik…

13 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Meltem Yılmazkaya’dan yeni paylaşım! Karnı bununda pozuyla hamile olduğunu duyurmuştu...

Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik... Bir süre önce kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye... Sarılınca yaralar elbet sarılırız, dostlarla şarkılar danslar eşliğinde...

13 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Meltem Yılmazkaya’dan yeni paylaşım! Karnı bununda pozuyla hamile olduğunu duyurmuştu...

Seven sevmeyen her gönüle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine. Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte!

SON DAKİKA