Yanlış burun estetiği yüzünden 3 filmden kovuldu! 2000 yılında ’Dünyanın En Güzel Kadını’ydı! İşte 40 yaşındaki Priyanka Chopra’nın kariyerini bitirme noktasına getiren estetik hatası...

2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi olan 40 yaşındaki Chopra, "The Howard Stern Show" adlı programda, yıllar önce doktorların geniz etindeki polipin alınması için ameliyat olmasını önerdiğini, hem polipi aldırmak hem de rinoplasti ameliyatı olmak için bıçak altına yattığını, ancak ortaya çıkan sonucun onu depresyona soktuğunu söyledi.