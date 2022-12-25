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Haberler Magazin 59 yaşındaki Hülya Avşar’dan çıplaklık itirafı! Duyan klibi açıp bir daha baktı! “O kadar da pervasız değiliz” demişti...

59 yaşındaki Hülya Avşar’dan çıplaklık itirafı! Duyan klibi açıp bir daha baktı! “O kadar da pervasız değiliz” demişti...

Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilmesinin ardından hayatı tümden değişen Hülya Avşar, yıllar hem oyuncu hem şarkıcı hem de sunucu olarak izleyici karşısına çıktı. Son olarak Anlatma şarkıcına klip çeken Avşar kızı, hem partneri hem de iddialı sahneleriyle çok konuşuldu. Klipteki partnerini yolda bulduğunu söyleyen Avşar, çok konuşulan çıplak sahneleri hakkında ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın klibiyle ilgili o itirafı...

takvim.com.tr
İHA
25.12.2022 19:46 - Son Güncelleme: 25.12.2022 19:46
59 yaşındaki Hülya Avşar’dan çıplaklık itirafı! Duyan klibi açıp bir daha baktı! “O kadar da pervasız değiliz” demişti...

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, son olarak yeni şarkısı "Anlatma" için çektiği kliple gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
59 yaşındaki Hülya Avşar’dan çıplaklık itirafı! Duyan klibi açıp bir daha baktı! “O kadar da pervasız değiliz” demişti...

Avşar kızının partnerinden çektiği çıplak sahnelere kadar her detayıyla dikkat çeken klip, günlerce sosyal medyada gündem oldu.

59 yaşındaki Hülya Avşar’dan çıplaklık itirafı! Duyan klibi açıp bir daha baktı! “O kadar da pervasız değiliz” demişti...

KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NA BENZETİLDİ
Hülya Avşar'ın yürüyüş yaparken karşılaştığı ve hiçbir oyunculuk deneyimi olmadığı halde klibinde oynaması için teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan, ünlü şarkıcının eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzetildi.

59 yaşındaki Hülya Avşar’dan çıplaklık itirafı! Duyan klibi açıp bir daha baktı! “O kadar da pervasız değiliz” demişti...

Sosyal medyada, "Çakma Kaya gibi" , "Aynı eski kocasına benziyor" , "Kaya'nın ikizi sanki" şeklinde yorumlar yapıldı.

59 yaşındaki Hülya Avşar’dan çıplaklık itirafı! Duyan klibi açıp bir daha baktı! “O kadar da pervasız değiliz” demişti...

"KARGABURUNLU SEVİYORUM"
Avşar da konuyla ilgili şunları söyledi: "Hiç ilgisi yok. Burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, net. Gördüğüm en şık giyinen insanlardan biri, en kültürlü insanlardan biri.

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