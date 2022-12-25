59 yaşındaki Hülya Avşar’dan çıplaklık itirafı! Duyan klibi açıp bir daha baktı! “O kadar da pervasız değiliz” demişti...
Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilmesinin ardından hayatı tümden değişen Hülya Avşar, yıllar hem oyuncu hem şarkıcı hem de sunucu olarak izleyici karşısına çıktı. Son olarak Anlatma şarkıcına klip çeken Avşar kızı, hem partneri hem de iddialı sahneleriyle çok konuşuldu. Klipteki partnerini yolda bulduğunu söyleyen Avşar, çok konuşulan çıplak sahneleri hakkında ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın klibiyle ilgili o itirafı...
25.12.2022 19:46 - Son Güncelleme: 25.12.2022 19:46
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, son olarak yeni şarkısı "Anlatma" için çektiği kliple gündeme geldi.
KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NA BENZETİLDİ
Hülya Avşar'ın yürüyüş yaparken karşılaştığı ve hiçbir oyunculuk deneyimi olmadığı halde klibinde oynaması için teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan, ünlü şarkıcının eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzetildi.