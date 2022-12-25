59 yaşındaki Hülya Avşar’dan çıplaklık itirafı! Duyan klibi açıp bir daha baktı! “O kadar da pervasız değiliz” demişti...

"KARGABURUNLU SEVİYORUM"

Avşar da konuyla ilgili şunları söyledi: "Hiç ilgisi yok. Burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, net. Gördüğüm en şık giyinen insanlardan biri, en kültürlü insanlardan biri.