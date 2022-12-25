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Haberler Magazin 2 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım eşi ve kızını paylaştı! İlk yorum Deniz Baysal ile Esra Erol’dan...

2 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım eşi ve kızını paylaştı! İlk yorum Deniz Baysal ile Esra Erol’dan...

Başrolünü Deniz Baysal ile paylaştığı Teşkilat dizisinde Ömer karakterini canlandıran Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında eşi Iman Elbani ile ortak bir paylaşımda bulundu. 6'ncı yıldönümlerini kutlayan ünlü çift, 2 aylık minik kızlarıyla verdikleri bir pozu "Hayalimin ötesi..." notuyla yayınladı. Ünlü çiftin minik kızları ilgi odağı olurken paylaşıma ilk yorumlar Deniz Baysal ile Esra Erol'dan geldi. İşte Murat Yıldırım'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

takvim.com.tr
25.12.2022 18:52 - Son Güncelleme: 25.12.2022 18:52
2 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım eşi ve kızını paylaştı! İlk yorum Deniz Baysal ile Esra Erol’dan...

Aziz dizisinin ardından Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna dahil olan Murat Yıldırım, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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2 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım eşi ve kızını paylaştı! İlk yorum Deniz Baysal ile Esra Erol’dan...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında eşi Iman Elbani ile ortak bir paylaşımda bulundu.

2 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım eşi ve kızını paylaştı! İlk yorum Deniz Baysal ile Esra Erol’dan...

6'ncı yıldönümlerini kutlayan ünlü çift, 2 aylık minik kızlarıyla verdikleri bir pozu "Hayalimin ötesi..." notuyla yayınladı.

2 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım eşi ve kızını paylaştı! İlk yorum Deniz Baysal ile Esra Erol’dan...

Ünlü çiftin minik kızları ilgi odağı olurken paylaşıma ilk yorumlar Deniz Baysal ile Esra Erol'dan geldi.

2 ay önce baba olmuştu! Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım eşi ve kızını paylaştı! İlk yorum Deniz Baysal ile Esra Erol’dan...

Deniz Baysal ile Esra Erol, ünlü oyuncunun aile pozuna nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.

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