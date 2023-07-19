59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan’ın 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ortaya çıktı! “İnsan yas sürecini yaşamalı...”
Yaklaşık 6 ay akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, Ekim 2022'de 59 yaşında hayata veda etti. Billur Kalkavan'ın 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı aylar sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, Billur Kalkavan'ın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Buğra Bahadırlı'nın o açıklaması...
Yaklaşık 6 ay akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, Ekim 2022'de 59 yaşında hayata veda etti.
Acı haberi ise Kalkavan'ın yakın dostu Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" şeklinde duyurmuştu.
Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" demişti.
59 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, aylar sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.