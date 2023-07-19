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Haberler Magazin Transparan kıyafeti çok eleştirilen Demet Akalın'dan bikinili poz! Fosforlu bikinisiyle cesurca paylaşım yapan Demet Akalın...

Transparan kıyafeti çok eleştirilen Demet Akalın'dan bikinili poz! Fosforlu bikinisiyle cesurca paylaşım yapan Demet Akalın...

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, bir yandan da sosyal medya çok aktif. Geçtiğimiz günlerde giydiği transparan kıyafeti yüzünden çok eleştirilen Akalın bu kez bikinili poz verdi. İşte detaylar...

19.07.2023 10:13 - Son Güncelleme: 19.07.2023 10:13
Transparan kıyafeti çok eleştirilen Demet Akalın’dan bikinili poz! Fosforlu bikinisiyle cesurca paylaşım yapan Demet Akalın...

Demet Akalın'dan bikinili poz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transparan kıyafeti çok eleştirilen Demet Akalın’dan bikinili poz! Fosforlu bikinisiyle cesurca paylaşım yapan Demet Akalın...

Demet Akalın Okan Kurt ile 2012- 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden aynı evi paylaşmaya başlamıştı.

Transparan kıyafeti çok eleştirilen Demet Akalın’dan bikinili poz! Fosforlu bikinisiyle cesurca paylaşım yapan Demet Akalın...

Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bikinili karelerini yayınlamıştı.

Transparan kıyafeti çok eleştirilen Demet Akalın’dan bikinili poz! Fosforlu bikinisiyle cesurca paylaşım yapan Demet Akalın...

Ailesiyle tatil için soluğu Bodrum'da alan Demet Akalın'ın bikinili paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Transparan kıyafeti çok eleştirilen Demet Akalın’dan bikinili poz! Fosforlu bikinisiyle cesurca paylaşım yapan Demet Akalın...

Sosyal medyayı oldukça faal kullanan Demet Akalın bikinili poz vermeye alıştı. Bikinisiyle poz veren ünlü isim sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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