Transparan kıyafeti çok eleştirilen Demet Akalın'dan bikinili poz! Fosforlu bikinisiyle cesurca paylaşım yapan Demet Akalın...
Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, bir yandan da sosyal medya çok aktif. Geçtiğimiz günlerde giydiği transparan kıyafeti yüzünden çok eleştirilen Akalın bu kez bikinili poz verdi. İşte detaylar...
19.07.2023 10:13 - Son Güncelleme: 19.07.2023 10:13
Demet Akalın Okan Kurt ile 2012- 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden aynı evi paylaşmaya başlamıştı.
Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bikinili karelerini yayınlamıştı.