7 yıl önce evlenen Ezgi Sertel tek başına tatile çıktı! Ozan Çobanoğlu'nun ikizlerinin annesi mayosuyla yakalandı! En cesur haliyle...
Oyuncu Ozan Çobanoğlu 2016 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel, 2020'de ikiz çocukları Tibet ve Mert'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çobanoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Tek başına tatile çıkan Sertel, yeşil bikinisi ile kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Sertel, sosyal medyadaki tatil pozlarıyla da çok konuşuldu. İşte Ezgi Sertel'in o pozları...
19.07.2023 10:55 - Son Güncelleme: 19.07.2023 10:55
Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınan ve daha sonra sunuculukta yapmaya başlayan Ezgi Sertel, 2016 yılında meslektaşı Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine girdi.
Yoğun iş temposundan fırsat bularak Bodrum'a gelen Ezgi Sertel, plajda basın mensuplarının kameralarına yansıdı.
Tek başına tatile çıkan Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu'nun dizi çekimlerinin yoğunluğu nedeniyle henüz birlikte tatil yapamadıklarını söyledi.