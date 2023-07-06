59 yaşında incecik kaldı! 6 haftada 9 kilo verdiren Yonca Evcimik diyeti! İşte çatır çatır yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik meğer 9 kilo birden vermiş! Şimdilerde 59 yaşında olan ünlü isim daha önceki açıklamalarında nasıl kilo verdiğini anlatmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Evcimik son paylaşımına ''Dolunay'ın bütün pozitif enerjisini içime çektim.. Her şey istediğim gibi olacak'' notunu düştü. Paylaşımında ince fiziği ile dikkat çeken Yonca Evcimik'in nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. İşte 9 kilo verdiren Yonca Evcimik diyeti! Çatır çatır yağlarınızdan kurtulmanın yolu...