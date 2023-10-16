59 yaşında aramızdan ayrılmıştı! Billur Kalkavan’ın 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı’dan yürek yakan paylaşım! Ölüm yıldönümünde böyle andı

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında aramızdan ayrıldı. Kalkavan'ın 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı ise oyuncuyu ölüm yıldönümünde andı. Sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulunan Bahadırlı, kaleme aldığı satırlarla yürek burktu. İşte Buğra Bahadırlı'nın o paylaşımı...
Yaklaşık 6 ay akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, Ekim 2022'de 59 yaşında hayata veda etti.
Acı haberi ise Kalkavan'ın yakın dostu Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" şeklinde duyurdu.
Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, o dönem şu açıklamayı yaptı: "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş.