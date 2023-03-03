23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınmıştı! Sevda Demirel’i tanımak artık imkansız! Bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz...
23 yıl önce İki Kere Kiki adlı programa konuk olan Sevda Demirel, sunuculardan Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen" diyerek tokat atmış ve ikilinin arasındaki gerginlik uzun süre devam etmişti. Geçen yıl konuyla ilgili açıklamada bulunan Demirel, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen ünlü ismin son hali sosyal medyaya damga vurdu. Demirel'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım", "Sevda Demirel olduğuna emin miyiz?" gibi yorumlarda bulundu. İşte Sevda Demirel'in ağızları açık bırakan son hali...
03.03.2023 18:37 - Son Güncelleme: 03.03.2023 18:37
Sevda Demirel, 23 yıl önce İki Kere Kiki adlı programa konuk olmuş ve sunuculardan Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen" diyerek tokat atmıştı. İkilini arasındaki gerginlik uzun süre devam ederken Demirel, geçen yıl konuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Will Smith'in Oscar törenindeki tokat olayının ardından Hande Ataizi ile yıllar önce yaşadığı polemiğin gündeme gelmesi üzerine konuşan Demirel, şunları söylemişti: "Gönül isterdi ki o olay olmasaydı. Yaşandı ve bitti. Şimdi mesela o kızcağızı görsem konuşurum.