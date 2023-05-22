Yıllardır 51 kilo kalma sırrı! 4 çocuğa rağmen gençliğin formülü... 49'luk Victroia Beckham 25 yıldır bu diyeti yapıyor!
Victoria Beckham, sıkı cildi ve diri vücuduyla oldukça dikkat çeken bir isimdir! Ünlü modacının zayıflama sırrı merak ediliyor. İşte Victoria Beckham'ın zayıflama sırrı... Victoria Beckham, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek ve düzenli egzersiz yaparak formunu korumaktadır. İşte Beckham'ın zayıflama sırrının detayları. Victoria Beckham, sağlıklı ve dengeli bir beslenme programına sadık kalmaktadır. Taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları gibi besinleri tercih etmektedir. Ayrıca işlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden kaçınmaktadır.
Victoria Beckham'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Ünlü modacının 4 çocuk sahibi olmasına rağmen fit vücudu büyük ilgi çekiyor. 49 yaşına rağmen 29 yaşında gibi duran Victoria 25 yıldır bu diyeti yapıyormuş. Genç görünümünü ve zayıflığını bu diyete borçlu olduğunu belirten Beckham'ın formülünü sizler için derledik. İşte Victroia Beckham'ın yıllardır fit görünme sırrı...
VİCTORİA BECKHAM'IN GENÇLİK DİYETİ
David Beckham röportajında: "Maalesef, son 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biri ile evliyim. Victoria ile tanıştığımdan beri sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor. O rutinden çok nadir sapar.' şeklinde anlattı. Victoria diyetinde balık ve sebzeden ziyade çeşitli sağlıklı yağlara da yer verdiğini açıkladı. Balık, avokado, fındık ve benzeri sağlıklı gıdalar." ifadelerine yer verdi.
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KALORİSİ KIRMIZI ETTEN DAHA AZDIR:
Balıklar aynı miktardaki kırmızı ve beyaz etlerden daha düşük kalori içerir bu nedenle zayıflama diyetlerinde büyük avantaj sağlarlar. Taze balıklar yüksek oranda sağlıklı omega 3 yağ asitleri içeriği sayesinde ise özellikle bel bölgesindeki yağları eritmede en etkin besinlerdendir.
YUMURTA KADAR KALİTELİ PROTEİN İÇERİR:
Farklı çeşitlerdeki balıkların yağ içerikleri değişiklik gösterir örneğin sardalya, uskumru, ringa, somon gibi balıkların yağ oranı yüzde 20'lere ulaşırken, alabalık, mezgit, sazan gibi balıklardaki yağ miktarı yüzde 4-8 arasındadır. Taze balıkların proteinleri yumurtanınki kadar kalitelidir, kolayca sindirilir ve vücut tarafından tamamen kullanılır.
KOLİN SAYESİNDE HAFIZA GÜÇLENDİRİR:
Kolin suda çözünür özelliğe sahip vitamine benzer bir besin öğesidir, beyin ve omurilik gelişimini sağlar. Bununla birlikte taze balıklardaki kolinlerden üretilen özel bileşen 'asetilkolin'ler sinir sistemindeki nöronlar arasında bağlantıyı güçlendirir ve süper bir hafıza sağlar.