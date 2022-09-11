2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin büyük kızına bakın! Son halini gören dilini ısırdı: Annesinin kopyası! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, verdiği bir röportajla gündem oldu. Aşk üzerine samimi açıklamalarda bulunan Uzerli'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin'de yaşayan Uzerli'nin özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun büyük kızının son halini görenler ise hayran kaldı. Öte yandan anne-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli'nin güzeller güzeli kızları...
11.09.2022 18:37 - Son Güncelleme: 11.09.2022 18:37
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, verdiği bir röportajda geçmişte yaşadığı hızlı aşklardan ve kararlardan dolayı çok yıprandığını belirtti.