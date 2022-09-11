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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin büyük kızına bakın! Son halini gören dilini ısırdı: Annesinin kopyası! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin büyük kızına bakın! Son halini gören dilini ısırdı: Annesinin kopyası! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, verdiği bir röportajla gündem oldu. Aşk üzerine samimi açıklamalarda bulunan Uzerli'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin'de yaşayan Uzerli'nin özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun büyük kızının son halini görenler ise hayran kaldı. Öte yandan anne-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli'nin güzeller güzeli kızları...

11.09.2022 18:37 - Son Güncelleme: 11.09.2022 18:37
2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin büyük kızına bakın! Son halini gören dilini ısırdı: Annesinin kopyası! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, verdiği bir röportajda geçmişte yaşadığı hızlı aşklardan ve kararlardan dolayı çok yıprandığını belirtti.

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2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin büyük kızına bakın! Son halini gören dilini ısırdı: Annesinin kopyası! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

"Kendimi şu sıralar çok iyi hissediyorum. Neyi isteyip istemediğimi net biliyorum" diyen Uzerli, "Kişisel yolculuğumda yeni bir dönem başlıyor. Doğru ve sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkarttım" şeklinde konuştu.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin büyük kızına bakın! Son halini gören dilini ısırdı: Annesinin kopyası! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Oyuncu, "Aşık olunca vücut ve ruh dans içinde, enerjimi çok yükseltiyor. Karşımdaki ile güzel bir yolculuk yaşarsak daha dengeli ve sağlıklı oluyorum. Geçmişimde hızlı kararlar sonrası fazla yıprandım artık yavaş ilerliyorum" ifadelerini kullandı.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin büyük kızına bakın! Son halini gören dilini ısırdı: Annesinin kopyası! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Uzerli, kısa sürede gündem olurken hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin büyük kızına bakın! Son halini gören dilini ısırdı: Annesinin kopyası! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Şimdilerde ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin'de yaşayan Uzerli'nin özellikle ailesi merak konusu oldu.

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