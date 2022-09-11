2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin büyük kızına bakın! Son halini gören dilini ısırdı: Annesinin kopyası! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Oyuncu, "Aşık olunca vücut ve ruh dans içinde, enerjimi çok yükseltiyor. Karşımdaki ile güzel bir yolculuk yaşarsak daha dengeli ve sağlıklı oluyorum. Geçmişimde hızlı kararlar sonrası fazla yıprandım artık yavaş ilerliyorum" ifadelerini kullandı.