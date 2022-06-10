55'lik Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel kıvrak dans! Masanın üzerinde süzüldü 1996'ya götürdü
Dünyanın en ünlü film yıldızlarından biri olan 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek, Instagram'da yaptığı paylaşımla olay yarattı. Babası Lübnanlı annesi Meksikalı olan Salma Hayek özellikle yaz aylarında tatil karelerini paylaşıyor, gittiği yerleri sık sık takipçilerine göstererek onlarla birlikte geziyor adeta. Bu yıl da geleneği bozmayan Salma Hayek eşi Francois-Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte tatile çıktı. Salma Hayek'in mor bikisiniyle yaptığı paylaşım ise dünyanın gündemine oturdu.
10.06.2022 09:41 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:42
Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Salma Hayek, eşi Francois-Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte tatile çıktı. Mavi tur yapan Hayek, teknedeki masanın üzerine çıkıp mor bikinisiyle eşine dans gösterisi yaptı. Ünlü oyuncunun fit görüntüsü ise hayran bıraktı.
1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, böylelikle Hollywood'a giriş biletini kazanmıştı.