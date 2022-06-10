55'lik Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel kıvrak dans! Masanın üzerinde süzüldü 1996'ya götürdü

Hayek, kendisine teklif geldiğinde babaanne rolü verileceğini düşündüğünü söylemişti. Filmde küçük bir rol teklif edileceğini düşünen ancak 'Eternals'ın lideri 'Ajak'i canlandıran ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: