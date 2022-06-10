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55'lik Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel kıvrak dans! Masanın üzerinde süzüldü 1996'ya götürdü

Dünyanın en ünlü film yıldızlarından biri olan 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek, Instagram'da yaptığı paylaşımla olay yarattı. Babası Lübnanlı annesi Meksikalı olan Salma Hayek özellikle yaz aylarında tatil karelerini paylaşıyor, gittiği yerleri sık sık takipçilerine göstererek onlarla birlikte geziyor adeta. Bu yıl da geleneği bozmayan Salma Hayek eşi Francois-Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte tatile çıktı. Salma Hayek'in mor bikisiniyle yaptığı paylaşım ise dünyanın gündemine oturdu.

10.06.2022 09:41 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:42
Elinizdeki poğaçayı bırakın Salma Hayek’e bakın! 55’inde mor bikinisiyle eşine özel kıvrak dans! Masanın üzerinde süzüldü 1996’ya götürdü

Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Salma Hayek, eşi Francois-Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte tatile çıktı. Mavi tur yapan Hayek, teknedeki masanın üzerine çıkıp mor bikinisiyle eşine dans gösterisi yaptı. Ünlü oyuncunun fit görüntüsü ise hayran bıraktı.

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Elinizdeki poğaçayı bırakın Salma Hayek’e bakın! 55’inde mor bikinisiyle eşine özel kıvrak dans! Masanın üzerinde süzüldü 1996’ya götürdü

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, böylelikle Hollywood'a giriş biletini kazanmıştı.

Elinizdeki poğaçayı bırakın Salma Hayek’e bakın! 55’inde mor bikinisiyle eşine özel kıvrak dans! Masanın üzerinde süzüldü 1996’ya götürdü

"BABAANNE ROLÜ TEKLİF EDECEK SANDIM"

Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Hayek, geçtiğimiz yıl kadrosunda kendisinin de yer aldığı yeni dönem filmi 'Eternals' filmindeki rolü hakkında konuşmuştu.

Elinizdeki poğaçayı bırakın Salma Hayek’e bakın! 55’inde mor bikinisiyle eşine özel kıvrak dans! Masanın üzerinde süzüldü 1996’ya götürdü

Hayek, kendisine teklif geldiğinde babaanne rolü verileceğini düşündüğünü söylemişti. Filmde küçük bir rol teklif edileceğini düşünen ancak 'Eternals'ın lideri 'Ajak'i canlandıran ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Elinizdeki poğaçayı bırakın Salma Hayek’e bakın! 55’inde mor bikinisiyle eşine özel kıvrak dans! Masanın üzerinde süzüldü 1996’ya götürdü

Şoke olmuştum. 50'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz bir yönetmenin sizi arayıp 'Süper kahraman olacaksın' dediğini hayal edin.

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