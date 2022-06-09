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Haberler Magazin İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın aşk tatili! Çeşme'de fena yakalandılar işte bomba görüntüler

İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın aşk tatili! Çeşme'de fena yakalandılar işte bomba görüntüler

İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın aşk tatili! Çeşme'de fena yakalandılar... Ünlü oyuncu İrem Sak genç aşkıyla tatile çıktı. Bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile Çeşme'de objektiflere yakalanan İrem'in görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

09.06.2022 11:08 - Son Güncelleme: 09.06.2022 11:18
İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’ın aşk tatili! Çeşme’de fena yakalandılar işte bomba görüntüler

İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın aşk tatili! Çeşme'de fena yakalandılar, işte bomba görüntüler...

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İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’ın aşk tatili! Çeşme’de fena yakalandılar işte bomba görüntüler

"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"

Geçtiğimiz aylarda özel hayatını hakkında açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı. Daha önce Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen oyuncu, o dönem bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine, "Siz de inandınız mı?" şeklinde karşılık verdi.

İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’ın aşk tatili! Çeşme’de fena yakalandılar işte bomba görüntüler

"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"

İkili, Eylül 2021'de Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı. Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, "Aman, siz nereden çıktınız?" demişti.

İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’ın aşk tatili! Çeşme’de fena yakalandılar işte bomba görüntüler

Sevgilisinin arkasından koşar adım mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakmıştı. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş. Aralarında 11 yaş var" sözleriyle aşkı yalanlamıştı.

İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’ın aşk tatili! Çeşme’de fena yakalandılar işte bomba görüntüler

"SADECE ARKADAŞIZ"

Birkaç gün sonra Etiler'de görüntülenen Sak, aşk dedikodularıyla ilgili olarak, sanat camiasının klişe cevaplarından birini vermişti:

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