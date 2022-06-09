İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın aşk tatili! Çeşme'de fena yakalandılar işte bomba görüntüler
İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın aşk tatili! Çeşme'de fena yakalandılar... Ünlü oyuncu İrem Sak genç aşkıyla tatile çıktı. Bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile Çeşme'de objektiflere yakalanan İrem'in görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın aşk tatili! Çeşme'de fena yakalandılar, işte bomba görüntüler...
"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"
Geçtiğimiz aylarda özel hayatını hakkında açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı. Daha önce Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen oyuncu, o dönem bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine, "Siz de inandınız mı?" şeklinde karşılık verdi.
"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"
İkili, Eylül 2021'de Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı. Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, "Aman, siz nereden çıktınız?" demişti.