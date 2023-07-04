17’lik genç delikanlı oldu! Tuğba Coşkun oğlu Ali Sadi ile pozunu paylaştı! İlk yorum baba Mehmet Ali Erbil’den! “İnanmıyorum...”
Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun'la 2011'de yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen Ali Sadi Erbil, dün 17 yaşına bastı. Anne Tuğba Coşkun da oğlu Ali Sadi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak "Seninle aşkımız sonsuz ve tarifsiz" ifadelerini kullandı. Baba Erbil de paylaşıma ilk yorum yapanlardan biri oldu. Ali Sadi'nin son hali ise görenleri şaşkına çevirerek "Çok yakışıklı olmuş" dedirtti. Öte yandan Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil de paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son hali...
04.07.2023 15:08 - Son Güncelleme: 04.07.2023 15:08
Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun, 2005 yılında dünyaevine girdi. 2011'de boşanan ünlü çiftin bu evlilikten Ali Sadi adında bir evladı oldu.
Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi, dün 17 yaşına bastı. Tuğba Coşkun da sosyal medya hesabında oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Baba Erbil paylaşıma ilk yorum yapanlardan biri olurken Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil de paylaşıma kayıtsız kalmadı.