Vav TV İzle
Haberler Magazin Ece Uslu siyah bikinisiyle paylaştı! En cesur haliyle yakın çekim yayınlayan Ece Uslu sosyal medyanın gündeminde...

Ece Uslu siyah bikinisiyle paylaştı! En cesur haliyle yakın çekim yayınlayan Ece Uslu sosyal medyanın gündeminde...

48 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Uslu, en doğal haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Ece Uslu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
04.07.2023 16:02 - Son Güncelleme: 04.07.2023 16:02
Ece Uslu siyah bikinisiyle paylaştı! En cesur haliyle yakın çekim yayınlayan Ece Uslu sosyal medyanın gündeminde...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Ece Uslu, Instagram hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Uslu siyah bikinisiyle paylaştı! En cesur haliyle yakın çekim yayınlayan Ece Uslu sosyal medyanın gündeminde...

Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Ece Uslu siyah bikinisiyle paylaştı! En cesur haliyle yakın çekim yayınlayan Ece Uslu sosyal medyanın gündeminde...

Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Uslu, en doğal haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ece Uslu siyah bikinisiyle paylaştı! En cesur haliyle yakın çekim yayınlayan Ece Uslu sosyal medyanın gündeminde...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

Ece Uslu siyah bikinisiyle paylaştı! En cesur haliyle yakın çekim yayınlayan Ece Uslu sosyal medyanın gündeminde...

İşte Ece Uslu'nun paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

SON DAKİKA