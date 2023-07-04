Ece Uslu siyah bikinisiyle paylaştı! En cesur haliyle yakın çekim yayınlayan Ece Uslu sosyal medyanın gündeminde...
48 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Uslu, en doğal haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Ece Uslu'nun o paylaşımı...
04.07.2023 16:02 - Son Güncelleme: 04.07.2023 16:02
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Ece Uslu, Instagram hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı.