55 yaşındaki Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın ile...

Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturdu. Ezgi Can ile yaptığı evlilikten Gisela adında bir kızı daha olan üç çocuk babası Ural, ailesiyle sık sık gündeme geldi. 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçen Ural'ın annesi ise merak konusu oldu. Ünlü ismin annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşp kaldı. Ural'ın annesi Cüneyt Arkın ile rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Bakın Hakan Ural'ın annesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...