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55 yaşındaki Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın ile...

Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturdu. Ezgi Can ile yaptığı evlilikten Gisela adında bir kızı daha olan üç çocuk babası Ural, ailesiyle sık sık gündeme geldi. 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçen Ural'ın annesi ise merak konusu oldu. Ünlü ismin annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşp kaldı. Ural'ın annesi Cüneyt Arkın ile rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Bakın Hakan Ural'ın annesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 16:50 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 16:51
55 yaşındaki Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın ile... 1

Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Çocukluğunda; su satan, ayakkabı boyayan ve elektrikçide çalışan Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.

55 yaşındaki Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın ile... 2

Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan ve hayatı birden değişen oyuncu, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a körkütük aşık oldu.

55 yaşındaki Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın ile... 3

Ural, 19 yaşında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız Sibel Can ile evlendi. Attıkları her adımla dikkat çeken çiftin bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki evladı oldu.

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