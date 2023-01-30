4,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in son haline bakın! Gören dilini ısırdı! “En güzel anne adayı” Berkin Gökbudak ile gizlice evlenmişti...
Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Sosyal medya paylaşımıyla evlendiğini duyuran oyuncunun takip eden günlerde hamile olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde 4,5 aylık hamile olan Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflara adeta yorum yağdı. Enver için "En güzel anne adayı", "Hamilelik çok yakışmış" yorumları yapıldı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
30.01.2023 21:40 - Son Güncelleme: 30.01.2023 21:40
Kavak Yelleri ile tanınan ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.
Bunun üzerine Aslı Enver'in hamile kaldığı için evlendiği iddia edildi. Enver ise konuyla ilgili sorulara şöyle karşılık verdi: "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem.
İlk kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini de öğrendi. Aslı Enver'in bir kız bebek beklediği ileri sürüldü.