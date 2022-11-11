5,5 ay önce anne olan Hande Soral kırmızılar içinde paylaştı! Mini elbiseli pozuna eşi İsmail Demirci kayıtsız kalmadı! Son hali dikkat çekti
Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral, Mayıs ayının son günlerinde Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Kariyeri kadar İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 5,5 ay önce anne olan Hande Soral, kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozları yayınladı. Soral'ın paylaşımına eşi İsmail Demirci kayıtsız kalmazken ünlü oyuncunun doğum sonrası verdiği kilolar dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın o paylaşımı...
11.11.2022 19:13 - Son Güncelleme: 11.11.2022 19:13
Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında İsmail Demirci ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen İsmail Demirci ile Hande Soral, geçen Mayıs ayında oğulları Ali'yi kucaklarına aldı.