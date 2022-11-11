2 çocuk annesi Defne Samyeli son paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Mavi bikinisi ile paylaştı! Herkes aynı şeyi merak etti
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, geçen günlerde Göcek tatilinden paylaşımda bulunmuş ve şezlong pozuyla çok konuşulmuştu. Tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Samyeli, şimdi ise mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede dikkat çekerek sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, fit haliyle dikkat çeken Defne Samyeli'nin boyu ve kilosu da merak konusu oldu. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...
11.11.2022 18:46 - Son Güncelleme: 11.11.2022 18:46
Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.