54 yaşındaki Fulden Uras’tan kahreden paylaşım! “Benim canım yanıyor” Meme kanseri ile savaşan şarkıcı 10 yılda 12 kez ameliyat olmuştu...
1986'da Ah Bu Kadınlar'ın başrolünü üstlenerek ilk kez kamera karşısına geçen ve 1991'de assolist olarak sahneye çıkan Fulden Uras, son 10 yılda 12 kez ameliyat masasına yattı. Meme kanseriyle mücadele eden ve sadece 2019 yazında 5 kez ameliyat olan 54 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında hastane günlerine dair bir fotoğraf yayınlayarak kaleme aldığı satırlarla takipçilerini duygulandırdı. İşte yıllar önce İngiltere'de geçirdiği operasyonun ardından hastane odasında annesi Müge Akkoyunlu ile çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Uras'ın o paylaşımı...
01.12.2022 18:55 - Son Güncelleme: 01.12.2022 18:55
1986'da Ah Bu Kadınlar'ın (Cavit Yörüklü) başrolünde ilk kez kamera karşısına geçen Fulden Uras, 1991'de assolist olarak sahneye çıktı.
Aras, yıllar önce İngiltere'de geçirdiği operasyonun ardından hastane odasında annesi Müge Akkoyunlu ile çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.