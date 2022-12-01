Aslıhan Gürbüz’den İsmail Hacıoğlu’na dikkat çeken satırlar! “Tek güzel şeyi sendin be Hacı” Aşkları Alaçatı’da belgelenmişti...
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, geçen ya meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İsmail Hacıoğlu ile Alaçatı'da görüntülenen ve böylelikle ilişkisi belgelenen Gürbüz, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, İsmail Hacıoğlu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunarken paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Aslıhan Gürbüz'ün o paylaşımı...
01.12.2022 18:21 - Son Güncelleme: 01.12.2022 18:21
Aslıhan Gürbüz'ün adı İsmail Hacıoğlu ile anılmış ancak ikili haklarında çıkan haberlere uzun süre sessiz kalmıştı.
Mutlu ilişkilerine hız kesemeden devam eden oyuncu çiftten Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
İsmail Hacıoğlu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Gürbüz, bu fotoğrafa, "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin be hacı! İyi ki doğmuşsun güzel adam. Tüm süreçlerde yine birlikte" notunu düştü.