Ayça Ayşin Turan’dan karanlıkta deniz keyfi! Gömleğini çıkarıp mayosuyla boy boy yayınladı! Adı Murat Boz ile anılıyordu...
Adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Turan, akşam saatlerinde simli mayosuyla kumsalda verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Beyaz gömleğini çıkarıp poz veren oyuncunun art arda yayınladığı pozlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
01.12.2022 20:10 - Son Güncelleme: 01.12.2022 20:10
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, son olarak şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı yönünde iddialarla gündem oldu.