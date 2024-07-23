Gözlerden uzak büyütmüştü: Ebru Gündeş'in kızı Alara 12 yaşına bastı! Gören herkes aynı şeyi söylüyor: 'Annesi ikizini doğurmuş'

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Özel hayatıyla merak konusu olan ünlü şarkıcının, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara'ya olan ilgisi de her geçen gün artıyor. 11 yaşına basan Alara, şimdiye kadar annesi tarafından magazin dünyasının ışıltısından uzak tutuldu. Ancak Ebru Gündeş'in tüm çabasına rağmen, minik Alara geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalandı. Fotoğraflarda dikkat çeken detay ise Alara'nın annesine olan inanılmaz benzerliği oldu.